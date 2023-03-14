全體311家信用部中，逾放比率低於1％者計有277家，其中53家逾放比率為0％，放款品質良好。備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為1,278.74％，較上月底1,297.13％，減少18.39個百分點。
農金局表示，將持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。
農委會農業金融局表示，截至1月底止，全體農漁會信用部存款總餘額新台幣2兆1,994億元，較上月底的2兆2,001億元，減少7億元；放款總餘額1兆3,177億元，較上月底的1兆3,163億元增加14億元；逾期放款金額為34.99億元，較上月底的34.47億元增加0.52億元，逾期放款比率為0.27％，較上月增加0.01個百分點，較去年同期減少0.05個百分點。
全體311家信用部中，逾放比率低於1％者計有277家，其中53家逾放比率為0％，放款品質良好。備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為1,278.74％，較上月底1,297.13％，減少18.39個百分點。
農金局表示，將持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。
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