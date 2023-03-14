農委會農業金融局表示，截至1月底止，全體農漁會信用部存款總餘額新台幣2兆1,994億元，較上月底的2兆2,001億元，減少7億元；放款總餘額1兆3,177億元，較上月底的1兆3,163億元增加14億元；逾期放款金額為34.99億元，較上月底的34.47億元增加0.52億元，逾期放款比率為0.27％，較上月增加0.01個百分點，較去年同期減少0.05個百分點。