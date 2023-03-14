證交所今（14）日雙喜臨門，長榮航太（2645）、雲豹能源-創（6869）分別以一般板及創新板上市掛牌，二檔個股不畏台股重挫，上市蜜月各大漲約33％及近4％的亮眼表現，而更令人驚艷的是，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）出席雲豹能源-創掛牌典禮，創台股首次有NBA球星出席新紀錄。

有「能源界波克夏」雲豹能源14日在台股創新板上市掛牌，邀請前NBA球星魔獸出席掛牌典禮，引起典禮全場一陣騷動。雲豹能源-創是國內T1職籃雲豹永豐球隊的大股東，於去年底引進NBA球星魔獸加盟，

魔獸擁有208公分身高，出席典禮傲視全場，與證交所董事長林修銘、雲豹能源董事長賴勁麟合照，站在中間更顯得像巨人一般。現場並贈送證交所親筆簽名的藍球。

證交所3月來上市掛牌喜訊不斷，從3月6日泓德能源-創揭開序幕，接下來10日有龍德造船上市，今天則有長榮航太、雲豹能源-創同時掛牌。

林修銘在掛牌典禮後說，今年申請上市家數目標為32家，除了創新板有10家之外，一般板包括國內及KY股共有22家，他並強調，未來創新板不只爭取國內公司及海外台商來掛牌之外，也積極與國外優質企業接觸中，爭取來台灣創新板上市，形成新產業聚落。