高雄一名正妹女大生透過產學合作，到某知名超商實習，黃姓資深店員見其姿色頗佳，竟藉故其工作上犯錯要懲罰，逼女大生吞春藥還發生關係。女大生事後情緒異常且自殘，家人發現才逼問出實情，報警揪惡狼。高雄地檢署偵結後，依利用權勢性交罪起訴黃男。

去年暑假期間，女大生參加校方與超商的產學合作計畫，被指派到高雄某家超商實習，當時由29歲的黃男擔任她的「前輩」，負責教導女大生相關店務。

女大生剛到職，大小狀況不斷。黃男藉故女大生太常犯錯、造成他困擾，去年7月20日，要剛下班的女大生直接到他家，要進行「特別指導」。

女大生前往黃男位於三民區的住處，一進門，黃男就拿出一顆紅色的藥丸、要女大生吞下。女大生害怕之餘，根本不敢吞來歷不明的藥物，當場拒絕黃男。

黃男見女大生不從，要她「拿出誠意」，否則實習成績會很難看。女大生礙於學業，被迫脫下衣服和黃男發生關係。

事後女大生懊悔不已，躲在房間痛哭，回想遭黃男侵犯的過程，還崩潰的拿小刀自殘。女大生家人驚覺不對勁，逼問之下，才得知女大生遭性侵，立刻帶女大生到醫院驗傷、採集證據，並報警求助。

檢方偵查時，黃男坦承與女大生發生關係，但強調沒有利用權勢，2人是情投意合。但檢方發現，查扣到的藥丸驗出威而鋼的成分，依據女大生下體採集的染色體等相關事證，認定黃男性侵，偵結後依利用權勢性交罪將他起訴。