由美國援助烏克蘭的「彈簧刀」（Switchblade）自殺式無人機，在烏俄戰爭中表現傑出，多次精準打擊俄軍據點立下戰功，引起世界關注。而為加強不對稱戰力，國家中山科學研究院亦研製台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」，並於今（14）日首度亮相，其導控距離超過10公里，滯空時間大於15分鐘，重量輕可由單兵攜行，有如「大型飛行手榴彈」。

巡飛彈無人機系統為近程精準打擊武器，包含摺疊翼無人機、發射筒、操控器，可收納於戰術背包由單兵攜行。（李奇叡攝）

中科院今於台中院區辦理「我國軍用軍規無人機發展與應用」成果記者會，展出已量產教軍的銳鳶一型無人機、紅雀二型無人機、戰術進程無人機以及劍降反輻射無人機，和研發測試中5款6型無人機。其中包含紅雀三型無人機、銳鳶二型無人機、騰雲無人機3款偵蒐型無人機，以及巡飛彈無人機、衛星定位攻擊無人機、目標影像攻擊無人機3款攻擊無人機。

中科院表示，巡飛彈無人機系統為近程精準打擊武器，包含摺疊翼無人機、發射筒、操控器，可收納於戰術背包由單兵攜行，人員在起飛前可先透過操控器進行任務規畫。無人機起飛後，將自主巡航飛行至目標區，並利用前方的EO／IR（可見光／紅外線）酬載進行影像辨識、追蹤，人員再從操控器選擇欲打擊之目標，確認後無人機便進行俯衝攻擊。

據指，巡飛彈無人機導控距離超過10公里，滯空時間大於15分鐘，具備跳頻抗干擾能力，配備光學熱像酬載，提供日夜間影像識別能力。而前方裝載的高爆彈頭也具有感炸模式，主要用於攻擊高威脅、高價值人車等目標，若在戰場上無法尋獲目標，便可控制於空中自毀。

中科院航空所所長齊立平強調，中科院並未取得美製「彈簧刀300型」自殺式無人機實體，因此此架巡飛彈無人機乃由中科院自行設計。又由於巡飛彈無人機體積小、噪音低，在空中不易被敵人發現，能悄然給予敵方重擊，齊立平將其稱作單兵攜行的「大型飛行手榴彈」，可用於近岸打擊。

此外，巡飛彈一詞遭到外界質疑為對岸用語，齊立平強調，目前沒有正式命名，也無意與對岸連結，目前是以通俗的名詞讓國人易懂，未來進入量產階段後會嚴謹命名。他也提及，中科院也在研製更大型、可用來遠距打擊的巡飛彈。