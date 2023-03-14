南韓人氣女團BLACKPINK預計18、19日在高雄世運主場館開唱，避免粉絲人潮湧入造成交通壅塞，高市府規畫多項交通疏運措施，如世運大道將全段封閉禁止任何車輛進入、捷運加密班次、台鐵特別加開列車疏運等，請粉絲們多搭乘公眾運輸前來。此外，主辦單位提供「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」免費散場接駁車。

BLACKPINK WORLD TOUR演唱會首度來台開唱，為避免粉絲大量湧入當地造成交通壅塞，高市府交通局規畫對周邊道路實施交管，世運大道18、19日每日上午8時至凌晨0時全段封閉管制，請民眾改道後昌路或海功路。管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締，以維護活動會場內民眾安全。

南韓人氣女團BLACKPINK預計3月18、19日來高雄世運開唱，高雄市政府對周邊進行交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

而世運大道管制範圍內2處YouBike2.0配合管制暫停營運，請至管制區外圍翠華路、軍校路周邊站點借還。

除了世運大道管制外，市府也祭出高雄捷運加密班次，粉絲可多利用搭乘捷運至紅線R17世運站出站，步行5到8分鐘即可抵達演唱會場，散場時也可利用捷運紅線R17世運站轉乘，捷運屆時將視人潮延長加密班次及營運時間。

台鐵也分別加開18日晚間11時30分及19日晚間10時30分的北上列車，詳細列車資訊請至台鐵網頁(https://www.railway.gov.tw/)查詢；主辦單位特別加開「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」散場免費接駁專車，至高鐵左營站／台鐵新左營站後進行轉乘，免費散場接駁專車服務時間為18日晚間9時30分至晚間11時30分及19日晚間8時30分至晚間10時。

交通局提醒，會場周邊實施交通管制，使用汽機車民眾可先於外圍捷運高鐵左營站、都會公園站旁停車場停車，再轉搭捷運往返會場，以免受管制無法進入。疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整。