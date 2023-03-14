大陸兩會甫閉幕、台美將迎接大選，外界關注陸方對台政策動向。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，中共將以「兩步走」策略，台灣大選前「冷處理」與蔡英文政府的關係，選後將以反台獨和接受九二共識為指標，建立對台工作的兩套方案。

財團法人國家政策研究基金會14日舉行「中共兩會後對台政策之影響」座談會，趙春山出席時表示，大陸對台政策配合第二個一百年目標，在2027年習近平第三個任期結束前，將完成從「反獨」到「促統」的戰略轉移。在此期間，中共將以「兩步走」策略，開展「促統」的進程。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山14日出席國家政策研究基金會舉行的「中共兩會後對台政策之影響」座談會。（趙雙傑攝）

趙春山表示，第一步的時間點是在台灣總統大選前，即從現在到2024年5月台灣新總統發表就職講話時。中共的對台工作是避免外力干涉；「冷處理」與蔡英文政府的關係；維持國共對話和強化黨際關係；擴大與台灣各界人士的接觸，尤其是兩岸青年；做好對大陸台胞、台商、台生的服務工作；爭取人心，逐步對台灣農漁業和基層民眾「讓利」。

趙春山指出，第二步的時間點是在台灣總統大選後，中共將以反台獨和接受九二共識為指標，建立選後對台工作兩套方案：接受者，則兩岸恢後對話，在和平氛圍下，為兩岸統一創造有利條件；反對者，則採非和平手段促統，包括經濟封鎖和軍事威脅。

趙春山也說，大陸於選後會採取主動姿態，2024年若國民黨取得政權，可以預期大陸會很快恢復對話、擴大交流，軍機繞台也必然減少、甚至很少再越過中線；若民進黨繼續執政，對北京而言，「賴清德的問題可能比蔡英文更大」，畢竟賴清德在立法院曾說過自己是務實的台獨工作者。

趙春山續指，除非賴清德做一百八十度大轉彎，不然無法改變北京對賴清德的既定印象，屆時兩岸的現狀恐無法繼續維持下去，北京以往軟手段的「謀和」可能消失，取而代之的是強硬手段。美國不管如何置喙台海局勢，北京將視而不見，就是配合自己的節奏進行。