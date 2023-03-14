國立故宮博物院傳出去年6月疑似遭駭客外流數千張典藏品圖檔，並於中國淘寶等網站上販售。調查局表示，調查局資安工作站已立案調查，資安站並與台北市調處組成專案小組，14日派員前往故宮了解情況。

調查局表示，目前正積極追查是否有中國或境外駭客涉入，因偵查不公開，細節不便說明。

國立故宮博物院去年卻遭國民黨立委陳以信爆料摔壞國寶，震驚全台，如今又傳出電腦疑似遭駭，導致數千張國寶的圖檔資料外流。

媒體報導，此次駭客事件發生在去年6月，當時一名助理研究員將數千件國寶的數位圖檔存於個人電腦，隨後他的電腦遭駭，導致這些原檔遭大陸駭客竊取，事後在拍賣網站賤價販售；故宮指出目前已將相關流程限制於內部封閉式設備作業，阻絕外流風險。

據悉，因去年10月陳以信爆出國寶遭摔壞的消息，導致各界對於故宮不滿，時任故宮院長吳密察因此要求低調處理駭客事件，一直到今年懲戒出爐後，消息才傳開。