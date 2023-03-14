由田2022年受惠於載板相關檢測設備需求強勁，業績表現亮眼，2022年營收31.49億元，年增14.01%，創下歷史新高，由田2022前3季每股盈餘已達8.78元，超越2021年，在產品組合優化下，2022年毛利率應可守穩5成以上，法人預估，由田2022年每股盈餘可望逾10元，同步創下新高。

由田今年前2月合併營收為2.71億元，年減5.34%，由於全球通膨升息未止，各廠縮減資本支出，由田謹慎看待今年營運，將力拚今年與去年業績相近。

值得一提的是，由田在半導體領域已成功推出晶圓級封裝、COF等各式設備，並跨入前段製程的Bare Wafer檢測，最大可對應12吋晶圓；長期來看，隨著各應用領域半導體含量的提升，將有利於相關設備持續放量。

由田表示，公司持續將目標著眼於載板與半導體市場，並且透過產品的深化與廣化，希望有效提升公司競爭力與市占。