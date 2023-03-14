凱基投顧指出，在企業獲利持續下修情況下，台股預估本益比由10倍躍升至近期16倍，金融海嘯以來台股本益比逾16倍時間不多、僅占2成，且普遍發生在聯準會撒錢或股市泡沫營造階段，現階段在歐美央行維持緊縮政策下，台股並不存在評價繼續拉升條件。

若從基本面角度觀察，凱基投顧認為，儘管美國本波中小型銀行倒閉潮不至於演變成下一場雷曼風暴，但卻會引發銀行、企業與個人開始進行資產收縮動作，進而導致經濟出現收縮、甚至衰退的疑慮升高。

此外，由於日本央行難再推行擴大寬鬆政策，凱基投顧預期本波資金行情將告歇。日本央行將在3月底前購進逾8成日本國債、續買空間有限，而新任總裁植田和男將於4月9日就任，將面臨通膨飆升至逾4％、創42年來新高難題，使達逾20年的極度寬鬆政策恐結告終。

貨幣政策方面，因中小型銀行倒閉潮已引發金融市場大幅波動，凱基投顧預期聯準會3月將僅升息1碼，5月待波動平緩後可能再升息1碼，之後將停留在5～5.25％至景氣有衰退跡象再降息，建議投資人應增持現金或採取防禦型操作，待基本面下半年真正落底後再轉為積極型操作。