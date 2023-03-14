花蓮縣吉安鄉近年在清潔隊積極推動資源回收與鄉親樂於配合下，屢獲中央及縣府表揚肯定，今年更勇奪花蓮源頭減量暨資源回收推動工作績效考核「特優等」佳績。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉近年在清潔隊積極推動資源回收與鄉親樂於配合下，屢獲中央及縣府表揚肯定，今年更勇奪花蓮源頭減量暨資源回收推動工作績效考核「特優等」佳績。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉清潔隊推動資源回收不遺餘力，與社區學校合作成立回收站，輔導拾荒業者落實回收工作，每月至少執行10次垃圾破袋稽查，因著對環境保護的執行力佳，屢獲表揚，今年更勇奪花蓮源頭減量暨資源回收推動工作績效考核「特優等」佳績！

吉安鄉公所表示，清潔隊近年積極與社區、學校、機關協力合作成立社區回收站；列管輔導個體拾荒業者且協助弱勢個體戶落實環保資源回收；配合中央及縣府政策推展各項宣導工作，搭配公所活動推出資源回收換好禮：針對丟棄大量廢棄物者進行驗證，執行每月垃圾破袋稽查達10次以上，以致鄉內資源回收率陸續提升，去年更達道55.49％，不僅高於花蓮縣環保局規定的目標資源回收率55.07％，更使全年度達成率高達100.76％，突破100％！

鄉公所說，吉安鄉在鄉親們共同配合垃圾源頭減量及落實日常回收工作，及清潔隊員的晨昏辛勞付出，讓吉安在去年獲得環保署「清潔隊部暨環保設施附屬設施(備)評比競賽」清潔隊部管理組優良獎肯定，展現出管理工作與維護環境的充沛量能，更曾獲花蓮縣清淨家園冠軍的榮耀，除此之外，今年還成功蟬聯縣府「各鄉鎮市公所辦理源頭減量暨資源回收推動工作績效考核計畫」A組特優等佳績。

不過近年飲食習慣受疫情影響有所改變，一次性免洗餐具使用頻率遽增，各類資源垃圾及廚餘數量呈現大幅成長，因此鄉公所陸續發贈每家戶廚餘桶，藉此讓鄉親落實廚餘瀝水分類，並開放清潔隊部平日上班時間上午8點至下午5點30，及周六下午1點至5點，提供無法配合垃圾車清運時間的上班族民眾清倒垃圾及資源回收。