陳先生成功說出求婚台詞，杜女士聽得開心又感動。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

陳先生與杜女士在白色情人節登記成為夫妻。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

「謝謝妳的照顧，我愛妳，請妳嫁給我！」苗栗縣60歲的陳先生是中風患者，1年多來影響其語言能力，在大千綜合醫院接受「腦中風急性後期整合照護」，經過語言治療師訓練，他用1周時間練習，趁著今天情人節深情告白，開口向陪伴近30年女友求婚，並在院內舉辦結婚儀式，接受眾人祝福、場面相當溫馨。

陳姓男子今年1月因為腦中風傷及左腦，也影響他的右側肢體還有語言能力，在病情穩定後，接受腦中風急性後期整合照護與復健，在某次談話中，社工師發現陳男跟杜姓女友相伴多年，卻遲遲未能給彼此正式名分，是他們心中的缺憾。

在得知此事後，大千醫療團隊特別精心策畫此次婚禮，為了讓陳姓男子順利求婚跟走紅毯，復健科在進行語言治療時，特別讓他練習求婚時想說的話，同時加強右側肢體的訓練，護理和行政團隊則協助安排婚禮事宜，並連繫苗栗市戶政事務所，幫他們圓夢結婚。

今天是3月14日情人節，院方特別舉辦溫馨又浪漫的儀式，在結婚進行曲的音樂中，陳男挽著杜姓女友的手，一步步踩著紅毯前進，並在大家的簇擁下感性的向女友求婚，他等了29年終於說出心裡的願望，「謝謝妳的照顧，我愛妳，請妳嫁給我！」，而杜女也感動地回覆「我願意」，在場的每個人都為他們開心與感動。

最後在大千醫院院長徐千剛與主任林奕夫等人見證下，苗栗戶政事務所人員協助他們完成登記，順利成為夫妻，婚禮結束後，兩位新人分送喜糖給醫護人員及其他病房的病人，與大家分享他們的喜悅，陳男也說，很感謝院方給他們一個難忘又感動的婚禮。