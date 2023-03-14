金門部烈嶼守備隊二膽島陳姓上兵，在9日清晨突然消失，事後證實被大陸海警救起安置在廈門，由於獲救時間點是在我方海巡尚未通報對岸時，且大陸在接獲我方協請搜救後，第一時機也未告知我方人已救起，引發到底是單純「逃兵」或是「投共」的議論。根據本報獨家掌握內幕，陳員竟是游到一半時體力不支，自行利用攜帶的電話打給大陸海警求援，但為何陳員在生死交關時刻，並未向我方求救，反而打給海警，未來將列為調查重點。

據了解，我方確認陳員被大陸海警救起後，將此案提升至國安層級。相關單位全面下封口令。因此在這幾天，兩岸動作均相當低調保守，似乎都在試探對方底線，因此外界對於陳員獲救過程、目前狀況完全不得而知。

由於陳員獲救當下，軍方還在進行全島大搜索，直到確定陳員沒在島上後，才通知海巡派警艇在海面搜救，接著才又透過海巡署通報中華搜救協會，告知對岸邊防總隊協助救援。未料，陳員這時已被海警帶回廈門，但卻未對外曝光。

本報追查後發現驚人內幕。根據國防部調查，陳員在離開二膽島時，僅攜帶手機與錢包。國安人士透露，陳員在下水後不久就體力不支，只好利用手機打給對岸海警求援，但求援內容不得而知。海警才會在第一時間派艦艇將他救起。

由於陳員的求援內容牽涉到他未來可能必須面對的刑責，也容易引起政治聯想，因此軍方是否有掌握並不得而知。但國安單位研判，或許就是因為他求援的動作也引發對岸想像空間，因此對方才會在第一時間救起人時「密而不宣」。