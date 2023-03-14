台中市大肚區瑞井路福德祠旁百年緬梔樹齡已久，恐有倒塌風險，目前已請大肚區公所為題架設支架。（台中市議員曾威服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大肚區瑞井路福德祠旁百年緬梔，鄰近大肚山多條登山步道，是民眾登山散步的休憩空間，台中市議員曾威接獲民眾反映希望增設桌椅，並提及百年緬梔有倒塌風險，目前已請大肚區公所為其架設支架；中市府觀旅局表示，現場無增設座椅需求，至於增設桌子將再進行研議。

大肚區瑞井社區古井步道、軍中媽及百年緬梔並稱「瑞井三寶」，是當地知名景點，吸引不少民眾觀光遊憩。日前民眾向曾威反映，該景點鄰近多條登山步道，卻無桌椅供休憩使用，盼政府能增設，另也提及，百年緬梔樹齡已久，恐有倒塌風險。

曾威日前邀請相關單位前往會勘，觀旅局表示，經現場會勘後，目前福德祠旁已有沿著百年緬梔樹設置環型座椅，現場較無休憩座椅需求，增設休憩桌子部分經現場討論，近期疑似有群眾於假期夜間至福德祠內喝酒嬉鬧，該區域夜間人煙罕至，故增設休憩桌子將研議兼顧安全疑慮之可行性。

當地民眾說，目前樹下座椅還算夠，盼能設置少量桌子，而群眾在夜間喝酒嬉鬧並非常態，是近期才發生；烏日警分局瑞井派出所所長徐資証也說，目前未接獲相關報案，警方會加強巡邏，維護當地治安。

至於百年緬梔倒塌風險，目前已請大肚區公所為緬梔樹架設支架，曾威表示，百年緬梔是台中市受保護樹木，鄰近瑞井古井步道、環保公園步道、南寮步道等，是民眾登山散步的重要休憩空間，若只是於該地設置桌椅，民眾就不會在景點多停留，建議觀旅局透過設置桌椅及景觀燈等方式，評估如何讓周邊整體規畫更加完善，民眾爬完步道能到此處休息，也能更認識在地的文化特色，提升大肚區的觀光。