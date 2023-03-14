能元科技總經理薛人禎指出，鋰電池應用在全球電動車市占率迅速提升，已深入大眾生活，許多歐美廠商對載具電動化的進程更已推進到航空領域。故民眾與載具製造商對電池的性能期待已經更聚焦於如何更有效率使用電能，以及削減用戶與航管機構對電池安全的疑慮。這樣的新趨勢引導了電池開發走向更高表現(效率)與高安全兩大主方向。而能元科技看到國內基礎科學研究的底蘊其實很深，如國輻中心的臨場分析能力，讓我們對電池正負極材料能具體掌握到奈米等級，故能準確衡量材料特性，進而發揮最高效能或提供材料優化之量化指標，是為次世代高效能電池研發的推展開啟了微觀之眼。

能元科技為美國航空公司Archer Aviation及英國Vertical Aerospace等先進空中電動飛行器製造商選用的獨家電池供應商。多家eVTOL客戶並已獲准於2024年巴黎奧運期間示範運行。國輻中心研發計畫主持人產業應用組胡芝瑋補充說明指出，同步加速器光源因具有高強度、高解析度和寬能量範圍的可調變性適用於各式鋰離子電池臨場實驗。下一階段的合作內容將應用結合各光束線所建立的專業分析平台和導入延伸實驗室的概念，協助能元科技於熱失控模式監測推進到毫秒等級，成為航空用鋰電池安全特性提升的關鍵。