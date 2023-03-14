中科院研製的騰雲無人機上月22日發生測試意外，於空軍花蓮基地起飛時衝出跑道受損。中科院航研所長齊立平今表示，事故發生當下「整合導航模組」出現失效代碼，追查後發現是工程師在程式編建時輸錯參數，目前失效狀況已掌握改正，很快便能執行復飛。

一架大型騰雲無人機上月進行飛行測試，於滑行起飛過程中機件顯示異常，依標準程序放棄起飛，不料煞車減速時無人機突然滑出跑道。初步檢視，無人機主起落架及螺旋槳損傷，隨即返廠檢修，並檢查機體軟硬體組件，以利後續飛行測試。

中科院航研所長齊立平。（李奇叡攝）

齊立平今受訪時說，當天起飛階段中科院的整合導航模組出現失效代碼，飛控系統引用該錯誤資訊，雖有互聯設計，亦即若出現失效代碼可立即過濾，但當天恰好功能未發揮。

齊立平表示，進一步探詢，才發現原因為中科院工程師於程式編建時輸錯參數。針對此事件中科院正面看待，利用機會檢整所有飛行控制軟體，並重新檢視備援機制管理邏輯、軟硬體迴路測試以及獨立測試驗證。

齊立平強調，經過不同層級的失效審核委員會審議後，中科院已掌握失效狀況，並全數改正，相信很快便可以執行復飛。