近日有民眾質疑，桃園市忠烈祠暨神社文化園區去年迎日本神祇「天照大神」供奉違背忠烈祠精神，桃園市府擬撤除社內所有日本神社文化的週邊設施，相關活動後把天照大神請回日本；民進黨新聞部主任張志豪表示，文化古蹟保存不易，政客不應用低廉的政治操作意識形態去扼殺日治時期古蹟。

張志豪指出，他在議員任內，有幸為家鄉推動了中和古蹟廊帶的建構，完成日治時期海山神社導覽告示，位於自強公園的日治時期瑞穗配水池古蹟完成修復。

他說，雖然還有最後一塊拼圖就是保留眷村文化的太武山莊仍在進行，但傳統與現代並存，「眷村文化」與「日治時期古蹟」共同保護，是站在文化觀光存續思考，跳脫政治爭鬥，兩者並不衝突。

他指出，看到近日桃園市長張善政以部份人士反對為由，霸道的撤除桃園神社內所有日本神社文化的週邊設施，還把天照大神請回日本，顯然刻意操弄仇日，非常離譜。

他認為，古蹟文化保存不易，作為縣市首長，心胸應該多元包容，展現高度眼界和格局，站在客觀且事實依據的立場，全力整合城市的文化觀光資源，用區域廊帶方式串聯古蹟資產，進而帶動整體觀光發展，而不是用低廉的政治操作意識形態去扼殺日治時期古蹟。

他表示，張善政的手段正印證了自己的視野和格局狹窄不堪，上任還沒百日，正事不做，尤其3800億元「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，部分預算將挹注觀光產業，竟不先思考盤整全市觀光資源，反而用政爭大力操弄仇日，實在可議。

他說，反觀行政院副院長鄭文燦在市長任內的做法，不僅保留忠烈祠的春祭、秋祭，也編列預算以忠烈祠及桃園神社並存方式進行古蹟修復，保留神社地景設計、建築特色，不僅吸引市民和各地遊客觀光，也成功帶動在地經濟。

他說，1955年臺灣省政府教育廳發給民政廳公文提及「神社牌坊」「鳥居」「奉獻燈柱」等日人遺物應予拆除。1974年內政部直接頒佈了「清除臺灣日據時代表現日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡要點」。第一條就是「日本神社遺跡，應即徹底清除。」

他說，讓他想起中和海山神社遭破壞殆盡的歷史遺跡，牌坊及鳥居、燈柱等遭國民黨惡意棄置，前期才靠地方文史工作者費盡心力找回保存，沒想到在2023年的今天，竟然還有張善政之流，繼續操弄仇日情結，破壞古蹟，實在可議。