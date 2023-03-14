高雄前鎮區11日發生一起車禍，不過案情可不單純，警方調查，1輛白色租賃轎車與另1輛白色賓士車疑似正在追逐，一路到港壽街前，白色租賃車疑遭碰撞後失控撞上路口民宅，撞破玻璃門和門口1輛機車。接著，幾名男子就從白色賓士下車，意圖想開門，更擊破車窗拿走不明物品。警方於昨日在宜蘭逮到4名嫌犯，其中2人未成年，持續追查了解原因。
1輛白色租賃車11日下午1點多行經前鎮區港壽街時，失控撞上路口民宅，導致玻璃門碎裂，門口機車也被撞壞，警方調出監視器發現，當時疑似與另1輛白色賓士車追逐，到港壽街時遭碰撞，白色租賃車才失控撞上民宅，接著幾名黑衣男子從賓士下車後，意圖想開租賃車的門，甚至擊破車窗拿走疑似是牛皮紙袋的不明物品。警方初步表示，雙方疑因行車糾紛，全案朝向刑法傷害、毀損、肇事逃逸等罪嫌以車追人積極偵辦中。
遭撞的民宅門口至今還留下被撞擊的痕跡，住戶也說，光靠修玻璃門估計就要約2萬元，還有機車也因強大撞擊力難以修復。
而該輛賓士車犯案後隨即逃離現場，警方直到昨日於宜蘭逮到4名嫌犯，其中2人是未成年少年，車該輛賓士車也已被丟棄，目前警方正調查訊問中，是否真為「行車糾紛」還是先前另有衝突或是藏有貓膩，待檢警釐清。
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