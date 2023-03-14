第95屆奧斯卡金像獎已於昨（13）日圓滿禮成，相較於去年發生威爾史密斯衝上台掌摑里斯洛克的頒獎典禮，今年相比之下非常和平，不過，有男星因為頒獎前訪談，回答得太過簡短直白，遭到網友罵翻：「注視典禮上最讓人不舒服的80秒」，這位令人尷尬的知名男星就是休葛蘭（Hugh Grant）。

休葛蘭曾以《妳是我今生的新娘》獲得英國電影學院獎最佳男主角，以及金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角，他在13日現身奧斯卡星光大道上，接受主持人之一艾希莉葛雷漢（Ashley Graham）的訪問，她向休葛蘭提問一些星光大道的常見問題，其中包括服裝品牌、最期待本屆典禮哪個部分、期待哪些藝人得獎，休葛蘭的反應相當直接簡短，「來自我的裁縫師。」、「沒有期待」，當問到有沒有看了哪些入圍片、最期待誰得獎，休葛蘭回答：「其實，沒有（看好）任何一位。」

無奈的艾希莉只好趕緊轉換話題，提到他近期在《鋒迴路轉：抽絲剝繭》的客串亮相，未料，休葛蘭回答的更直白，「我幾乎沒怎麼在裡面。」最後艾希莉依舊不放棄，問道：「不過你還是覺得拍攝中很有樂趣吧？」休葛蘭回：「差不多。」

休格蘭特在紅地毯上接受采訪。 (影片來源/MovieZine Youtube)

影片曝光後，不過網友們認為，休葛蘭的回應對艾希莉葛雷漢相當不尊重，不少人替艾希莉抱不平：「她也不過就是要做好自己的工作，有必要這樣粗魯無禮嗎？真是個混蛋。」、「艾希莉很可愛、很專業」

但有網友指出，當時艾希莉在頒獎典禮之前詢問格蘭特：「參加奧斯卡頒獎典禮最喜歡的事情？」，格蘭特帶著笑意回應：「嗯，很吸引人。所有人都聚集在這，這裡是『浮華世界』(Vanity Fair)。」

格蘭特似乎引用了1848 年薩克萊所創作文學作品《浮華世界》來暗喻整個奧斯卡獎，不過艾希莉卻沒有注意到，誤以為他在說奧斯卡慶功派對由《浮華世界》時尚雜誌所舉辦，所以她回應：「這就是我們放鬆和享受一點樂趣的地方。」有名網友表示：「我很確定的是，休其實沒有不滿奧斯卡頒獎典禮的浮華，反而是覺得身為演員有義務來這裡，沒有輕視主持人。」