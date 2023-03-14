台中市神岡區林姓老翁接獲電話要他支付家屬開刀費用，他緊急到社口郵局欲提領16萬元，一下子說妹妹要開刀，隨後又改口稱妻子要開刀，說詞反覆，行員察覺有異報警，員警聯繫其子確認，得知老翁妹妹與妻子早已去世多年，因近期常幻想年輕時往事疑失智，可能因此接獲詐團來電，才會信以為真。

台中市警察局豐原分局表示，社口派出所警員張維哲13日上午9時30分許接獲郵局行員通報，67歲林姓老翁欲提領大筆金額，一下子說妹妹要開刀，隨後又改口稱太太要開刀，無法明確交代用途，需要警方協助。

經警方到場後聯繫林翁兒子確認，一問之下竟得知老翁妹妹與妻子早已去世多年，根本未有開刀情事。員警聽聞不敢大意，在一番耐心勸說下，林翁坦承近期接獲自稱醫院人員來電，請他支付家屬開刀費用，否則手術無法進行，林翁不疑有他，並依其指示提領現金。

林翁兒子在表示，父親年事已大，曾有中風病史，近期常幻想年輕時的往事，疑似有失智情形，可能因此接獲詐團來電時，才會信以為真，十分感謝郵局行員與警方的熱心協助，才能順利保住林翁積蓄。

豐原分局長劉其賢呼籲，接獲疑似詐騙電話、詐騙簡訊或詐騙訊息時務必提高警覺，勿聽信歹徒指令匯款或交付帳號，秉持「一聽、二掛、三查證」的原則，若遇有類似詐騙情事，應審慎思考，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打110或165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。