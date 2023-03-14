面對零售產業的環境變化及消費者行為改變等多項因素，零售產業均開始擁抱數位轉型、OMO（虛實融合）。beBit TECH微拓科技以商業策略顧問團隊執行的企業研究與市場研究問卷為本，進行商業分析、解讀、歸納出零售產業應用場景建議，並歸納出三項洞察。

首先，零售市場進入顧客體驗為王的時代，超過90％零售業者，布局個人化服務，而新零售模式可重塑消費者與品牌間的互動關係，根據beBit TECH消費者研究問卷分析指出，55％的顧客表示，會主動與品牌保持互動、查找資訊，有66％的消費者期待企業提供「個人客製化服務」，更有72％的消費者期待企業以「符合個人使用習慣的渠道」 推送相關訊息，目前也有超過90％的品牌認同「更多個人化的服務」是顧客與品牌建立深層關係的關鍵。

beBit TECH建議，企業整併線上線下的全渠道數據，打造OMO（Online Merge Offline）無縫顧客體驗。

第二項重要發現為，四成的零售業者重視第一方數據，因此推估導入CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台的需求將大增。由於網路廣告法規趨嚴、cookie將退場，企業改採CDP解決方案，可以瞭解顧客樣貌。而CDP平台可以蒐集的資訊，包括消費者線上線下的營運數據及體驗數據。

第三，47％的零售業者均表示，目前投入資源仍不足。雖然44％的業者透過添購軟體工具解決數據整合困境，不過，47％的零售業者反應，目前遇到的困難點包括「缺乏數據蒐集與整合」、「導入分析工具不足」、「分析洞察應用遇到挑戰」。