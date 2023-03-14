國民黨再次惡意批評基捷建設，民進黨新聞部主任張志豪表示，選前大打捷運政見的謝國樑，選後傲慢擺爛，一味推諉卸責，將基捷建設責任全推給中央，不僅不願籌措剩餘的部分預算，還怪東怪西，絲毫沒有肩膀及擔當。

張志豪說，更令人遺憾的是，謝國樑連日來結合國民黨中央不斷扭曲事實、混淆視聽，奉勸國民黨及謝國樑，與其一再用政治口水進行政爭，不如快花點時間和心力，盡速依據前市長林右昌的規畫推動TOD土地開發模式，想方設法也自籌財源，才是正辦。

張志豪重申，基隆捷運由於興建成本與土地徵收成本上漲，建設經費也隨之增加，為此中央補助基隆73.7，補助比例比桃園、台中、高雄還高。參照中央補助地方捷運經費比例，桃園捷運綠線－中央補助40.4％、高雄捷運黃線－中央補助57.8％、台中捷運綠線－中央補助67.57％、基隆捷運－中央補助73.7％創新高，基隆負擔53.86億、基隆轄區的補助更達80％。

張志豪表示，軌道建設是民進黨提出的前瞻建設之一，國民黨曾為了政治鬥爭罵前瞻、擋前瞻，國民黨現在也為政爭，大罵中央、扭曲基捷，選前說基隆捷運要共同承擔，選後預算卻要中央出。謝國樑作為市長沒有擔當，顯然有三大失職。

張志豪痛批，首先是建設捷運的錢，土地費用本來就是地方政府負擔，各縣市都一樣，謝國樑搞不清楚狀況來跟中央要錢，這是失職也是失能。再者，軌道建設自籌財源籌措，最重要的就是運用軌道沿線的TOD土地開發模式籌措財源，而不是全部從市庫拿，連這個都搞不懂，這也是失職、失序。

他說，林右昌部長在市長任內早就為基隆規劃「TOD開發計畫」，謝國樑市長上任快3個月，請問有一站一站親自去現場看過嗎？有實際了解周邊建設需求了嗎？「如果沒有，你的擺爛怠惰就是最大失職」。