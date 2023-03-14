85歲美國影星摩根費里曼（Morgan Freeman）12日出席奧斯卡金像獎頒獎典禮時嚇壞一票粉絲，原來他前幾日才被目擊頂著長辮子頭，周日上台時卻變成了光頭，讓粉絲相當驚訝。除了髮型，摩根費里曼左手戴著黑色手套也引發網友熱議，原來他15年前發生嚴重車禍、左手掌癱瘓，至今需要戴手套促進血液循環。

85歲美國影星摩根費里曼（Morgan Freeman）12日出席奧斯卡金像獎時只有左手戴著手套，引發網友熱議。

綜合美國新聞網站「Parade」、《紐約郵報》（New York Post）「第6版」（Page Six）報導，12日摩根費里曼挽著澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）上台時，新造型嚇壞了一票網友，原來他頂著一顆光頭亮相。

網友、粉絲們紛紛在網路上驚呼「摩根費里曼變光頭嗎？」，不少人附上瞪大眼睛、看傻眼的表情。

Me when I saw bald Morgan Freeman pic.twitter.com/T6rsu2R4Dk — Lebang Moloi (@lebang_moloi) March 13, 2023

Morgan Freeman bald?! pic.twitter.com/LqMBBHiPZS — WEAK W I L L I E (@OhMyRedLipStick) March 13, 2023

網友們會這麼驚訝，主要在於幾天前摩根費里曼才公開自己綁著長辮子的造型，幾天後居然從長辮子變成完全光頭，巨大反差自然讓粉絲們驚呼。

不只髮型，許多網友也注意到他當天上台時，只有左手戴著黑色緞面手套，不少人發文關心他的身體狀況。

摩根費里曼左手戴手套其實有個悲傷故事，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，2008年摩根費里曼出了一場嚴重車禍，他的轎車在高速公路上翻覆多圈，導致左手掌神經嚴重受損。

醫生曾告訴他2011年前傷勢就會有所改善，不過多年來他的左手仍無法移動，也無法擺動手指，形同癱瘓，因此至今他都必須戴上壓力手套，促進左手血液循環。

摩根費里曼曾受訪談論自己的左手傷勢，「我的神經受損，沒有改善，我不能移動它，如果你不移動你的手，它就會腫脹，你知道你每天動到手的次數達100萬次嗎？」

根據健康資訊網站「Healthline」介紹，壓力手套透過輕輕擠壓手部靜脈來促進血液循環，同時也能控制刺痛、腫脹等問題。