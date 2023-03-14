稻穀公糧收購價格自2011年迄今未調整，但12年來物價波動已14％，勞工基本薪資也調漲47.65％。雲林縣長張麗善今（14日）舉行記者會呼籲中央，公糧收購價格至少每公斤應調漲12元，亦即自每公斤26元調整為38元。

雲林縣稻作面積占全台17％，農民收成的稻穀大都繳交作為公糧，農委會的計畫收購的價格是每公斤26元、輔導收購是每公斤23元、餘糧收購是每公斤21.6元。

張麗善表示，12年前公糧收購價格調漲也是她發起、前立委張嘉郡接棒爭取才有上述調整後的價格，她當年爭取每公斤調漲2元、張嘉郡爭取調漲3元及烘乾費2元，但此後未再調整。

她表示，2011年勞工每月基本工資是1萬7880元，到去年已調至2萬6400元，調幅高達47.65％，從2011年到2023年物價波動已經超過14％，包括農藥、肥料，且缺工嚴重，公糧收購價格至少應調漲12元，亦即調整為每公斤38元。