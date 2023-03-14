婁峻碩獲得生技大廠「葡萄王」青睞而成為能量飲料代言人，他也因為下半年要辦演唱會勤加健身，不僅身材精實操出6塊肌，目前體脂肪13％的他儼然變身為「筋肉人」般精壯，他最近在社群上曬出自己健身成果，照片一PO果然引起熱烈迴響，更有不少粉絲敲碗要他「脫掉」，對此他透露今年將展開個人海外巡演，更預告：「今年下半年會在台灣辦大型演唱會，不管是體力或身形上，要保持最好狀態展現給大家，至於會不會脫，到時候演唱會看就知道！」

婁峻碩近期狂健身操出六塊猛肌。（截自婁峻碩IG）

婁峻碩近來邀約不斷，他為代言的能量飲寫了同名主題歌〈PowerBOMB〉，歌詞中把自己的「日常」全都入歌，其中兩句「深夜靈感最濃烈 要怎麼捨得睡」、「你問我怎麼都不會累 能量釋放like PowerBOMB」，他承認自己平常寫歌的時間幾乎都是夜晚，打趣形容自己平常就愛「夜夜『生歌』」的婁峻碩透露平時日常行程都是「早上健身然後工作、晚上時間就是跟愛人家人約會，半夜才是屬於自己音樂的小天地，他笑說：「因為白天人家是夜夜笙歌，我是夜夜生歌！」

他透露之前因為有段時間同時軋戲及拍MV，結果連拍3天睡不到6小時，也創下自己睡最少的紀錄！不過他也練就出隨時補眠的好功夫，更創「30秒入睡」補充體力的獨門絕學，他笑說：「不要小看抓空檔睡個5到10分鐘的功效，其實幫助很大！」

婁峻碩在MV中化身賽車手帥氣尬車。（葡萄王PowerBOMB 提供）

婁峻碩這次為了代言廣告主題曲〈PowerBOMB〉MV，化身賽車手帥氣尬車，除了在MV玩賽車耍帥拚速度外，婁峻碩還趁著白色情人節前夕，以代言人身分送給大家獨家的情人節禮物，他直接錄下「情話」透過簡訊來為粉絲「叫床」道早安及哄人入眠，配合活動跟大家「說情話」的他也希望藉著這個天天能聽到的浪漫訊息，祝大家天天都是情人節！在白色情人節限定期間只要買PowerBOMB及康貝特系列，透過登錄發票活動，即送『婁峻碩情話限定語音』。