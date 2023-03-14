在SVB可能引爆更廣泛危機之下，美國當局在周日推出緊急措施，希望增加投資人對銀行體系的信心。

美國監管機關說，SVB銀行的客戶可以在周一存取他們的存款，並設立一個監管機制，讓銀行可以動用緊急資金。

SVB的倒閉，在周一引發歐洲和全球債市的反彈。

德國2年期公債殖利率周一收盤下跌34基點，來到2.746%，並為自1995年來最大的單日下跌。對於歐洲央行利率預期高度敏感的2年期國債殖利率，在上周一度升至3.3%以上的水準。

目前市場上的定價顯示，交易員現在認為歐洲央行本周將升息25基點，而不是此前廣泛預期的50基點。

美國2年期國債殖利率在周一也跌36基點，站在4.232%，為自2008年以來單日最大的下跌。

英國NatWest Markets歐洲利率策略師Giles Gale說，投資人正在尋求快速降低風險的可能，「哪裡是安放金錢最安全的地方，我認為低期限和高品質的債券是顯而易見的選項」，「市場在很大程度上認為，加息出現的可能性較低」。

投資人蜂擁買入避險資產包括長期債券，德國10年期國債殖利率下跌23基點，為2.228%。義大利10年期國債殖利率下跌16基點，至4.156%。

但部分分析師認為，利率仍然會上升。

荷蘭ING利率策略主管Antoine Bouvet表示：「我們認為，歐元利率正在走高，本輪升息週期結束之前，至少還會出現一次升息」， 他補充說：「這可能導致德國10年期國債殖利率站上3%」。