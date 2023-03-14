新北市三重1名王姓男子，他在2021年4月時，騎乘機車遭警方攔查酒測，但他拒絕酒測遭裁罰18萬，隔年移送法務部行政執行署新北分署執行，但只從其銀行及郵局存款扣押727元，後來他因家境清寒又即將入伍，執行官僅留下他電話，提醒他日後有收入要自動繳納；今年他以打零工的所得，委託阿嬤到新北分署辦理分期。

據了解，現年未滿20歲的王男，他在前年4月21日晚上10時許，騎乘機車在板橋環河西路四段一帶遭到警方攔查，但他當下拒絕酒測，因此遭新北市交通裁決處裁罰18萬元罰鍰，案件於隔年1月移送新北分署執行，但僅從他的銀行及郵局存款扣押到727元。

去年3月，書記官及執行員到王男住家現場執行，他才向書記官表示，自己4天後就要入伍服役，且母親早逝、父親打零工維生，弟弟又入監服刑，妹妹更是才小學3年級，全家都是低收入戶，家境清寒，因此書記官當下並未為難，僅向他留下電話，提醒他有收入時要自動繳納罰鍰。

時隔1年後，王男的祖母在本月8日到新北分署找書記官辦理分期，她說不知道孫子當下為什麼拒絕酒測，加上當時他還沒滿18歲，所以很難找到工作，最近有雇主找他打零工，每個月有1萬多元收入，所以委託她來辦理分期，書記官審酌王男的家庭及經濟情況後，同意以36期、每期5000元的方式繳納罰鍰。

新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

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