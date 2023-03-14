「富饒台南，壯大台灣」是台南市長黃偉哲連任時提出的政見，黃偉哲14日宣布，今年首場「台南好生活，台南呷頭路」大型就業博覽會，3/18在善化區文康育樂中心舉行，要幫市民媒合理想工作，助企業找合適人才。

南市府持續與企業合作，透過就業博覽會釋出大量優質職位機會，近兩年的初步媒合率都有近60%。(台南市新聞及國際關係處提供)

黃偉哲表示，台南2022年失業率為3.6%，低於全台失業率3.67%，已連續4年保持6都最低。南市府持續與企業合作，透過就業博覽會釋出大量優質職位機會，近2年的初步媒合率都有近60%。至於持續追蹤媒合維持率，也就是工作適應情形及與企業契合的情況，也是南市府接下來努力的目標。

台南市勞工局表示，這次大型就業博覽會邀集南科贊美酒店、安心食品、微笑單車、全聯實業、緯穎科技、艾爾斯半導體、聯華電子、台灣穗高科技、碳佐麻里、璨揚企業等82家廠商，提供4153個工作機會，其中有63家廠商提供2436個超過3萬元以上薪資的職缺，機會多元且豐富。

台南市勞工局指出，除了協助求職者媒合適合的工作機會外，也提供「求職接駁車」、「求職顧健康」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等貼心的加值服務，讓求職者能夠更全面地了解就業市場的現況和趨勢，也協助求職者呈現出最好的一面。

為響應節能減碳，就博會當天提供免費接駁車，自8點40分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為中午12點20分，另從市區搭火車到善化車站只要10幾分鐘，轉搭接駁車到會場也僅需10分鐘。

求職者也可利用大台南便捷公車運輸系統，善用「南下棕轉橘、北上藍轉橘」：新營、鹽水、學甲可搭乘「棕幹線」公車到佳里，市區民眾可搭乘「藍幹線」公車到佳里，並由佳里轉運站搭乘「橘幹線」即可直達會場（善化國小斜對面）。