為了拍保育類動物東方鵟的英姿。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

鳥友們為了拍攝東方鵟的英姿，苦苦等待。（宜蘭縣政府農業處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣員山鄉雙連埤驚傳有民眾把老鼠用長尾夾固定在人工棲架上，以誘拍保育類動物東方鵟，讓人看了直呼「太殘忍了」、「可惡歹徒」，且疑似有收費行為；宜縣府農業處獲報後，3月6日即派員前往蒐證、勸阻，將該案函送給保七總隊進行偵辦，恐處6萬元以上50萬元以下罰金。

雙連埤為台灣少有的低海拔濕地，近日飛來1隻冬季過境鳥東方鵟，極為罕見的保育類猛禽，北返時間為2月至4月，竟有鳥友為了拍攝鳥在空中盤旋的英姿，將老鼠用長尾夾夾在木頭制的人工棲架上誘拍，並收取100元攝影費，遭網友們怒批「太殘忍了」、「可惡歹徒」、「鼠輩」、「讓人痛心」。

農業處6日接獲民眾檢舉後，派員前往查看時，剛好有人用長尾夾將2隻老鼠固定在木頭上，即錄影蒐證，並詢問行為人身分，但對方拒絕回答，遂留該車牌號碼，將蒐集到的資料函送給保七總隊偵辦，釐清後依法開罰。

農業處表示，依野生動物保育法違反第18條，不得騷擾保育類野生動物，及第42條，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金；其因而致野生動物死亡者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

農業處畜產科長余瑋翎指出，誘拍、餌料餵食行為如沒有遏止，可能造成幼鳥不會學習如何獵捕，影響牠們該有的正常行為，也會因為有食物的關係，而影響北返的時間，且提供食物對野生動物已造成騷擾行為。

地主在臉抒發聲明表示，已移除現場並拉起封鎖線，張貼「私人土地，請勿進入」，強調沒有收取任何拍照費用，亦不允許私有地有誘拍行為，呼籲大家不要支持誘拍。