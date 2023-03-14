蘋果靠著Lightning連接埠躺著賺的時代已經過去！蘋果預計今年9月推出iPhone 15系列，傳出為因應歐盟新規，iPhone 15將首度換上USB-C接孔，有外媒指出，蘋果不打算放棄龐大的MFi（Made For iPhone）商機，但蘋果若限制iPhone 15充電速度恐因此違法。

根據歐盟新規，蘋果今年發表的iPhone 15需要改為USB-C接孔，否則2024年起將無法在歐盟販售。

根據外媒Laptopmag報導，蘋果可能會對USB-C配件實施MFi認證程序，從而對充電線和配件進行分級，然而這種做法可能會違反歐盟法律。

報導指出，歐盟強制規定手機必須採用USB-C有線充電孔，主要是為了環保、避免不必要的線材浪費，歐盟公告中有提到，在USB PD快充標準下，不允許不合理的限制充電速度，但沒有限制數據傳輸速度。如果蘋果限制iPhone 15非MFi認證傳輸線的充電速度，將違反歐盟規定。