柬埔寨總理韓森險遭詐騙 控遭盜用TG帳號IP在台灣 (翻攝照片／林郁平台北傳真)

柬埔寨總理韓森日前在臉書表示，自己收到一條詐騙短信，詐騙集團盜用富商徐坤城公爵的照片，開設了假冒的Telegram帳號，該帳號發給他一條英語短信，要他透過ABA匯款。韓森說，詐騙集團應該不知道他們正在詐騙柬埔寨首相。經過調查，這個Telegram帳號所用的電話號碼屬於寮國（＋856），但是人卻在台灣。韓森並提醒全國民眾務必提高警惕，不要聽詐騙分子的話術，以免上當受騙。

刑事局表示，歹徒的IP位址可能是實體或是租用虛擬私人網路VPN，或是盜用台灣IP作為跳板等方式，如IP在我國境內，警方可即時查明並追查。14日上午駐越南聯絡官已洽柬埔寨警察總署受理報案中心及國際刑警組織金邊中央局，請他們提供資料給台灣警方追查，警方有能力也有信心打擊網路詐騙犯罪，但同時也需要全球各執法機關共同合作，才能揪出這些不法之徒。

警方表示，近期詐騙集團使用各種通訊軟體結交朋友或冒充親友，招攬投資並進行詐騙等的事件層出不窮，且各類通訊軟體的開發公司遍及世界各國，增加調閲的困難，需透過國際執法機關間的相互合作，始能獲取相關資訊。

近期 Telegram屢傳出有用戶受騙「傳送截圖」導致帳號遭惡意人士盜取的案件，刑事局提醒，如有Telegram軟體內的好友，要求你截圖，極有可能是好友的帳號已被盜取，由詐騙者假冒好友的方式試圖竊取你的個人帳號資料，再向群組內的親友進行詐騙。如有上述情況，建議可親自回撥好友通軟體求證，千萬不要依照詐騙者的指示提供相關資料，以免遭到詐騙。