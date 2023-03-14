國民黨彰化縣黨部主委人選底定，藍營彰化唯一一席立委謝衣鳳證實將接下主委一職，今她接受電話訪問表示，已經答應主席要接下主委，明天會到中央黨部與秘書長討論交接事情，上任後將先解決立委4選區人選，全力守住2024。

謝衣鳳表示，主席已經多次與她討論，希望她能夠在2024年立委、總統選舉有一個完整的歷練，算是一個很好的歷練的機會，利用這個機會可以看到全縣的選舉型態，也對於全縣的事物有更深的了解。

她說她上任以後，最重要的任務就是協助大家團結，除了非艱困選區之外，會盡快將各區人選都找出來，也希望2024年國民黨在彰化能夠有更好的表現，會利用自己擅長吸引更多年輕人與中間選民支持。

謝衣鳳強調，明天會到黨部與秘書長討論後續交接問題，會盡快與大家宣布。她也說未來有機會跑全縣行程，最想要做的事情，就是對彰化全縣的小吃去了解，吃出彰化的美、吃出彰化的特色

謝衣鳯出生政治世家，媽媽是前立委鄭汝芬，弟弟彰化縣議會議長謝典林，擁有政大經濟學博士的高學歷，在地方人稱「漂亮寶貝」，2020年大選成功守住，成為國民黨在彰化唯一的一席立委。