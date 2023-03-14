Selina（任家萱）2022年初認愛小7歲的圈外男友「小徐」，而昨（13）日她在廣播節目宣布懷孕消息，寶寶小名為小腰果，讓外界又驚又喜。然而，她曾在節目上分享男友過去以一句話形容過她腳上的傷疤，讓她至今提起仍會感動到當場淚崩。

Selina先前在小S的節目《小姐不熙娣》中分享，她與男友講述自己當年遭火吻後的復健經歷時，男友曾說她就像是美人魚長出了雙腳，「我聽到當下就哭了，因為我腿的疤痕是植皮的傷痕，一格一格的，是我的頭皮去縫上的，真的很謝謝他療癒我這麼多，真的是個寶藏男孩」，讓她每次想到忍不住感動落淚，「覺得他這個說法太美了，他的說法美到我自己都喜歡我的雙腿的感覺」而小S聽到後也在一旁拭淚。

事實上，Selina當時被拍到與男友約會後便大方認愛，上個月情人節時，她也在社群發文：「今天真的『情人節快樂』了！謝謝自己，也謝謝你」並曬出多張男友視角的照片，其中包括與男友在雪地中牽手比心的同框照，閃翻網友。

如今宣布懷孕喜訊的她，透露男友「小徐」得知升格人父反應，Selina回憶當下自己瞬間爆哭「我要當媽媽了」，男友在看到Selina哭了之後也激動落淚，之後安排產檢且第一次聽到寶寶心跳當下，小倆口再度噴淚，而小徐又是因為Selina哭才落淚。