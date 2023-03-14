越來越多人平時習慣配戴隱形眼鏡、角膜塑型片，若沒做好清潔，很可能感染棘阿米巴導致角膜潰瘍，眼科醫師就說，近半年來已有不少患者因患有棘阿米巴角膜炎必須住院治療，建議民眾平時要做好鏡片清潔，連鏡盒都要仔細清洗、晾乾，不要使用自來水洗滌，也不要帶著隱形眼鏡洗澡或游泳。

台北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師周惟誼介紹，棘阿米巴是在環境中自由營生的阿米巴原蟲，泥土、游泳池、自來水都有其蹤跡，棘阿米巴若感染眼睛，將造成棘阿米巴角膜炎。

他指出，導致人們感染棘阿米巴角膜炎最主要因素是隱形眼鏡，文獻顯示，超過9成棘阿米巴角膜炎患者配戴戴隱形眼鏡，其中有9成患者戴軟式隱形眼鏡。

周惟誼說明，夜戴型角膜塑型片使用者可能因為角膜上皮較薄、未徹底清洗鏡片或使用自來水洗滌鏡片，而有較高的感染機率，其他感染的風險因子包括戴著隱形眼鏡游泳、泡湯等。

他表示，若感染棘阿米巴角膜炎，症狀從輕微到嚴重都有可能，包括異物感、眼睛紅、畏光、流淚、眼球疼痛、視力模糊，建議民眾出現上述症狀盡快就醫檢查，即早診斷便能儘早治療。

周惟誼說，棘阿米巴角膜炎急性治療需要數周，後續通常再花費3到6個月維持性治療，若擅自中斷治療可能會功虧一簣，藥物治療則以使用聚六亞甲基雙胍及葡萄糖酸氯己定為主。

針對預防棘阿米巴角膜炎方法，他建議民眾保持隱形眼鏡清潔，徹底執行鏡片清洗步驟，隱形眼鏡的鏡盒也需清洗、晾乾，也要避免戴著隱形眼鏡游泳、泡溫泉、洗澡。若有不適感，請先停戴隱形眼鏡並且盡速就醫，請眼科醫師評估。