《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）春季賽第8週賽事於上週日結束，截至3/12，戰績15勝1敗的T1仍穩坐聯賽第1。DK以12勝4敗的戰績暫居第2。GEN.G和KT羅斯特（KT）戰績同樣11勝5敗，由淨勝局數13的GEN.G排名第3、淨勝局數9的KT排名第4。緊追在後的HLE、LSB戰績同樣是9勝7敗，由淨勝局數較高的HLE排名第5，LSB排名第6，以上6隊已確定取得季後賽門票。在例行賽僅剩下1週的情況下，剩下的4支隊伍：KDF、BRO、DRX、農心紅軍（NS）即便在最後1週的賽事中取得全勝的戰績，仍無緣晉級季後賽。

本週四（3/16）安排有2場比賽，分別由T1對上DK，以及HLE對上GEN.G，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

3/16（四）16:00，DK戰隊 @ T1戰隊，推薦：大2.5（局）勝

先說DK，上週2場比賽先後對上聯盟排名第10的NS以及排名第8的BRO，分別以2：0、2：1的成績拿下勝利。對上BRO的比賽（3/12），雖然首局意外讓BRO拿下，但DK調整的速度也很快，在接下來的兩局，DK雙核心中路ShowMaker以及下路Deft兩人挺身而出「Carry」隊伍，第2局Deft打出7／1／5（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同），KDA值12.0的表現、第3局ShowMaker打出8／1／11，KDA值19.0的表現，幫助隊伍拿下勝利，並取得6連勝的戰績。再說T1，上週2場比賽先後對上聯盟排名第9的DRX以及排名第5的HLE，同樣以2：0、2：1的成績拿下勝利。對上HLE的比賽（3/11），首局雙方鏖戰40分鐘，由HLE率先拿下1局，不過在接下來的兩局，T1中路Faker展現優異的地圖意識，全場支援隊友，掌握比賽節奏，再加上T1下路雙人組Gumayusi和Keria適時發力，兩局合計貢獻14個擊殺、40個助攻，幫助隊伍取勝。本場比賽，雙方實力都很堅強，也都是正在連勝的隊伍，誰贏都不令人意外，看好打滿3局，推薦可買大2.5（局）勝。

3/16（四）18:30，GEN.G戰隊 @ HLE戰隊，推薦：HLE戰隊＋1.5（局）勝

先說GEN.G，上週兩場比賽先後對上聯盟排名第6的LSB以及排名第7的KDF，分別取得1勝1敗的戰績。對上KDF的比賽（3/12），GEN.G意外以1：2落敗，中路Chovy連3局選用英雄「維迦」但被KDF中路Bulldog的英雄「犽凝」及「翱銳龍獸」成功壓制，由於缺乏處理「翱銳龍獸」的經驗，讓GEN.G吃盡苦頭；關鍵第3局GEN.G打野Peanut失誤讓對手拿到第2條遠古巨龍，反而讓KDF逆轉劣勢，吞下一敗。再說HLE，上週賽程對HLE來說是相當不利，兩場比賽先後對上聯盟排名第4的KT以及排名第1的T1，都在打滿3局的情況下落敗。對上T1的比賽（3/11），HLE首局就有精彩的表現，比賽第31分鐘，HLE在經濟落後4K的情況下，不僅逆風搶下巴龍，更是在巴龍坑裡打出一波0換5的操作逆轉局勢，搶下首局；後續兩局雖然未能在T1手中取得勝利，但HLE已經用行動證明他們的實力不弱。本場比賽，從數據面來看，HLE的戰損比（Kill to Death ratio，K/D）0.99在聯盟排名第5，雖然不及GEN.G的1.41，但考慮到GEN.G在前場對上KDF的比賽已曝露弱點，加上HLE實力不差，有機會在GEN.G手中搶下一局，推薦可買HLE受讓1.5（局）勝。