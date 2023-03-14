屏東老七佳石板屋聚落群去年遭祝融後，縣府今年獲中央補助，由耆老帶領部落青壯年展開修復，預計5月修復完成。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東老七佳石板屋聚落群去年遭祝融後，縣府今年獲中央補助，由耆老帶領部落青壯年展開修復，預計5月修復完成。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東春日鄉老七佳石板屋是排灣族群保存最完整的石板屋部落，經族人依傳統工法整建後，現有50幢完整的石板屋，是台灣世界遺產潛力點之一，但去年卻發生1棟石板屋廚房及2座涼亭遭祝融，幸縣府向上呈報後獲中央重視，取得修復經費，今年2月起由耆老帶領部落青年傳承先人的生活智慧加以修復，預計5月完工。

屏縣府指出，老七佳石板屋修復工作於今年2月動工，在2位耆老陳棋福、蔡德良的帶領下，讓部落年輕人邊做邊學，3月初舉辦上梁的祈福儀式後，一切建築屋的主體結構相繼組立完成。

縣府表示，在排灣族眼中，一個傳統的石板家屋，最高的梁叫做kavulungan，排灣族語是有山的頂端之意，這隱含著排灣族人對於房屋的崇敬與感恩之情，每個梁也因位置不同而有不同名稱及意義，展現排灣族獨特的傳統知識與智慧。

老七佳石板屋聚落文化協會理事長江美英表示，目前工程施作進度相當順利，接續將啟動最重要的主屋疊石板工程。

文化處表示，這項修復工期約需4個月，預計今年5月完工，族人共同投入修復行列，從家屋修建過程，傳習珍貴的傳統建築知識，更凸顯老七佳聚落在文化資產上重要的地位與價值。