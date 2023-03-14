前副總統呂秀蓮今至立法院拜訪朝野各黨團，欲邀請邀朝野立委參加全球和平聯盟台灣總會所舉辦的「民間國是會議」，共同凝聚「台灣新共識」。呂秀蓮希望各黨團能藉此坐下來，討論兩岸、國安等議題。國民黨立法院黨團總召曾銘宗對此表示，感佩呂秀蓮對台灣民主貢獻，國民黨大方向贊成會議構想，國民黨一定捍衛中華民國主權、和平和自由。

呂秀蓮說，希望台灣以民主方式，由各黨派、族群、宗教和世代代表等理性討論包括國家安全態勢、美中台情勢、兩岸政黨角力以及台灣共識建構等議題，「民間國是會議」特別選在3月19日舉行，就是為省思2004年「319槍擊案」的兩顆子彈造成的疑雲和撕裂。

呂秀蓮說，民間國是會議預計在北中南各辦一場會議，希望凝聚出台灣新共識，供明年不管是哪個黨派的新國家領導人參考。朝野共商國是，包括九二共識等，都值得探討，兩岸一直也沒提出新共識，希望正式召開國是會議，包括各黨派國會議員都能來參加，大家一起思考國內平等、同島同舟一命的想法。

曾銘宗表示，他代表國民黨團歡迎呂秀蓮來訪，也感佩呂秀蓮對國家的貢獻，國民黨團對於國是會議大方向贊成，但是民進黨執政時，每次遇到重大事情，也都說要朝野一致對外，卻都淪為口頭禪，實際上卻都使用多數暴力，根本不尊重在野黨，國民黨一定主張捍衛中華民國的主權、和平和自由，對於呂發起的國是會議會，會鼓勵黨團成員有空參加。