國民黨台中市議員也詢問市內通勤是否將台鐵納入。（張亦惠攝）

台中市交通月票分為市內、城際及市民、非市民共4種組合，其中市內通勤市民每月僅299元全國最便宜，14日臨時會民進黨議員黃守達質疑，台中市市內通勤未納入台鐵，高雄票價399但納入台鐵，質疑台中是假便宜；藍營議員也認為市內通勤應納入台鐵，市長盧秀燕說，絕對不讓台中市民吃虧，會慎重研究並親自到行政院會爭取。

高雄市區通勤月票399元可搭捷運、輕軌、公車，預計4月上路，高雄市長陳其邁昨天宣布，預計7月將台鐵納入月票範圍，台中部分目前仍未有台鐵納入市內通勤月票規畫，今天臨時會多位議員提出討論。

台中市議員黃守達說，台中市的市內方案沒有照顧到台鐵通勤的民眾，很多通學通勤民眾依賴台鐵，這樣的方案是口惠實不至。高雄日前宣布的方案399元宣布台鐵納入月票範圍，這樣台中還是最便宜嗎？

交通局長葉昭甫指出，先前已中央討論2次都是依循目前公布的方案，台鐵是城際運輸加價方案，未來會再跟中央協調中，若中央針對台鐵補助到位，台中市也可以納入。

國民黨議員楊大鋐、邱愛珊皆詢問，高雄4月上路、7月納入台鐵，台中何時上路？黃健豪、羅廷偉也表示，台中通勤月票299元破盤價，是否加碼納入台鐵？台中市長盧秀燕回應，根據交通部規畫約7月左右上路，中央原先規畫的方案，市內通勤不含台鐵，但高雄拚399元加碼納入台鐵。

至於議員詢問市區通勤月票有沒有機會納入台鐵299元吃到飽？盧秀燕強調，永遠不會讓台中市民吃虧，一定會維持最低價，會慎重研究，若中央補助南部，就不能跳過中部，這禮拜會親自出席行政院會，請中央一致標準補助。