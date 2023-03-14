猴痘本土個案再增4例，疾管署今天公布國內新增4例本土猴痘個案，分別居住在台北、新北、新竹市及雲林，皆為本國男性，年齡30多至50多歲間，全在醫院隔離治療中，接觸者匡列72人，14人屬於高風險；目前國內本土猴痘共累積7例。

疾管署發言人羅一鈞表示，目前西部都會區都已經有猴痘本土個案出現，將優先針對六都的高風險族群接種，最快下周五開打。

國內近一周新增4例猴痘本土個案。疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，新增個案皆為本國籍男性，年齡介於30多歲到50多歲，發病日為2月26日至3月6日，因陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月8日於10日確診，目前皆在醫院隔離治療中。

疾管署發言人羅一鈞說明，新增4例猴痘個案分別居住於台北、新北、新竹市及雲林，其中雲林個案有北部和南部活動史；經疫調顯示，新增4例和過去公布過的3例本土個案沒有關聯性，屬於散發個案，目前評估本土感染風險持續提高。

羅一鈞表示，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，包括同住者9人、親密接觸者3人、中風險醫護人員2人，已進行衛教並自我健康監測21天，最後監測日到3月29日；另58名低風險接觸者，已給予一般性衛教，並請注意自身症狀。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診7例本土及5例境外移入病例（感染國家包括德國、美國、奧地利）。世界衛生組織截至今年3月8日統計資料指出，全球病例96.4％為男性；年齡中位數34歲，小於5歲幼兒病例至少269例，性接觸傳染比例約68.8％。

為防範猴痘疫情擴散，疾管署已決議針對「6個月內有高風險性行為者」提供疫苗接種，目前國內已取得1100劑猴痘疫苗，可提供至少3300人接種，以6個直轄市各設置1家合作醫院為先。

疾管署發言人羅一鈞表示，過去一周已完成前置作業，明天會和地方政府確認細節，預計本周五陸續配發疫苗，希望下周三起開放預約、最快下周五開打；另已追加採購1萬劑，以4月底到貨為目標。

羅一鈞說明，猴痘疫苗是活性減毒疫苗，接種後不會出現膿皰、水泡等猴痘表徵，且副作用較新冠疫苗少，可能出現頭痛、疲倦等副作用，少部分出現噁心，不太會有發燒情況；研究顯示，接種猴痘疫苗可下降90％的感染機率。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。