伴隨近期動力煤價轉弱，民營電廠成本壓力逐步降低，加上台電為鼓勵民營電廠增加發電，供應基載電力而提升購電價格，台汽電（8926）、大汽電（8931）及麥寮汽電等收益條件可望逐步改善，營運加分。

俄烏戰爭引爆歐洲能源供應問題，催化天然氣、油價及煤價行情，導致台塑集團公用事業及台汽電、大汽電及麥寮汽電等電廠營運挑戰嚴峻。

為減少動力煤價波動對售電成本衝擊，台汽電展開以廢棄物轉製的固體再生燃料混燒膠片與煤的鍋爐轉型工作。大汽電也降低對動力煤依賴，展開燃煤機組的退役準備工作，目標在2026年前後完成所有發電機組的能源轉型工作。

分析師認為，台灣核二廠將在3月14日停機，屆時將出現98.5萬瓩供電缺口，對此台電冀望於可用作基載電力的燃氣電廠及汽電共生廠的電力來支應。為鼓勵汽電共生廠加強對基載電網的供電，相關購電價格應該至少會延續去年調升後的水準，對台汽電、大汽電及麥寮汽電應有正面助益。