桃園市觀音區一對13歲、10歲楊姓小兄弟，昨日下午放學後與同學相約外出玩耍卻沒告知媽媽，媽媽發現孩子不見後急忙打電話報警協尋，員警沿學生可能聚集的地方一路詢問，順利在一間超商附近找到人，將他們平安護送返家。

大園警分局表示，新坡派出所13日傍晚5時許接獲胡姓女子報案，稱其2個兒子放學後沒有回家，不知道去哪裡，而胡女因確診居家隔離，無法外出尋人，心裡非常著急，擔心孩子失蹤危險，請警方幫忙協尋。

員警獲報後依據胡女提供的孩子衣著特徵，前往學生們可能聚集的地點查訪，並沿途詢問同學，果然順利在超商附近找到2名男童，員警見其中一名男童衣著單薄，當時天氣又冷，便先將他們帶回派出所，並提供外套讓男童保暖。

男童們表示，他們放學後與朋友相約到埤塘旁騎腳踏車，因為玩得太開心所以才忘記告知媽媽，員警與男童媽媽聯繫後，將男童們平安護送返家，男童媽媽對於警方的熱心協助，深深表示感謝。