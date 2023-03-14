前台大校長管中閔發表新書，並還原整個卡管案的過程，引發關注。行政院長陳建仁今(14)日被問及，願就這段殘害學術自由的歷史，向全民道歉？陳建仁則強調不必要說任何道歉，「跟我沒任何關係，卡管案各界自有公斷」。媒體人張禹宣直言，陳建仁這番話恰巧甩鍋到總統蔡英文的臉上。

針對卡管案一事，陳建仁備詢時表示「我不必要說任何道歉，跟我沒任何關係」，至於蔡英文密會陳維昭一事時，陳建仁說「我不在場，也不知道，他們跟陳維昭的關係，我都完全不清楚」。對此，張禹宣今日在臉書表示，若陳建仁有身為行政院長的自覺，絕不會說出這段話。

張禹宣認為，卡管案背後的主體是行政院，為過去錯誤或爭議的歷史道歉，這就叫做「轉型正義」，否則蔣萬安何須向228事件道歉。此事證明了陳建仁沒把自己當成行政院長，只把自己當成陳建仁，張禹宣說更荒謬的是，陳建仁使用「卡管案」三字，坐實民進黨的不當干預。

張禹宣進一步指出，當時行政院長是賴清德，但從所有新聞資料中清楚顯示，前台大校長陳維昭所揭露的對話，蔡英文非但對於檢調約詢遴選委員與教授完全知情，甚至表示「還好吧，他們只是用證人傳你而已」，且事後蔡英文聲稱，當時賴清德報告葉俊榮想通過管中閔，她大聲說出「我反對！」「當時怎麼沒第一時間打電話去阻止？」完全證明總統以個人喜好與政治力介入，干預台大校長一事。

張禹宣認為，拒絕道歉、喊著「與我無關」的陳建仁欲甩鍋，偏偏這鍋甩到的不是賴清德，恰巧是蔡英文的臉上。