緊接著矽谷銀行之後，加密貨幣銀行Signature Bank亦宣告倒閉，讓美國在短短幾天內就經歷史上第二和第三大銀行倒閉事件。

穆迪將Signature Bank的次級債（subordinate debt）評級打入其最低的垃圾級「C」，並表示將撤回對該銀行的未來評級。

另外被列入降級觀察名單的銀行包括第一共和銀行（First Republic Bank）、Zions Bank、Western Alliance Bancorp、聯信銀行（Comerica Bank）、UMB Financial Corp和Intrust Financial Corporation。

在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，市場開始將焦點轉向財務和體質相對脆弱的地區性銀行，根據路透社先前發布的美國未投保存款最多的5家地區性銀行，就有4家現在被穆迪列入降級觀察名單。這5家風險較高的地區銀行分別是第一共和銀行、聯信銀行、Western Alliance Bank、Zions Bank、Synovus Bank。