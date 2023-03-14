韋禮安重新翻唱張雨生經典歌曲〈大海〉。（The Orchard提供)

創作才子韋禮安日前參與「張雨生逝世25週年特展」，重新翻唱張雨生經典歌曲〈大海〉，並在上週末舉辦的「我期待 張雨生演唱會 致敬25」上現場演出，獲得現場觀眾的熱烈迴響。而在許多歌迷的期盼下，韋禮安改編的〈大海〉在今日（3／14）於各大數位平台正式上架，MV也同步推出。

能夠參與翻唱張雨生的歌曲，韋禮安感到非常榮幸，回憶起張雨生逝世的那一年，他表示當時年紀很小，還在唸國小，當時對張雨生的印象沒有非常深刻，但是那些紅遍大街小巷的經典歌曲〈我的未來不是夢〉、〈我期待〉、〈天天想你〉一直深深留在他的記憶裡。

他這次在挑選歌曲時，思考過兩個方向，一是選擇比較冷門的歌曲，趁機讓大家重新認識它的美好；另一個則是選擇熱門歌曲，然後做改編出新意。最後他在張雨生眾多曲目中，將〈大海〉改編成只有一把吉他的編曲、比較chill的 R＆B版本，也是他比較擅長和駕馭的，他還補充了一個理由，笑說：「因為我是智者，智者樂水！」他表示：「相較於山，我是比較喜歡海的人，所以就決定選〈大海〉！」

韋禮安改編的〈大海〉以一把吉他伴奏和輕柔的吟唱，營造出一股溫柔的氛圍，他表示這次在決定好曲目之後，錄製、編曲整個製作過程都相當順利，並分享他在錄音時想像自己是坐在海邊、看著潮來潮去，手上還拿著一杯啤酒，帶著成年人的感觸，因此他特別在前奏加入海浪拍打聲，讓聽者能夠完全沈浸其中，彷彿置身海邊，他形容：「如果張雨生的原版是對著驚濤駭浪吶喊的話，那現在這個版本就是安靜凝望靜謐的海。」韋禮安透過這次全新的改編，向張雨生致敬外，更希望能為歌迷帶來耳目一新的音樂享受。

而MV藏了彩蛋，歌詞是以手寫字呈現，而這些手寫歌詞正是由以字體漂亮出名的韋禮安一字一句親筆寫下，籍此展現出他對張雨生的最高敬意。