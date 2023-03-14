監察院今天公布最新一期廉政專刊，農委會主委陳吉仲與配偶共同申報183萬元存款，債務則有52萬元。陸委會主委邱太三與配偶共同申報1668萬元存款、有價證券3210萬元，保險達3401萬元。數位發展部長唐鳳存款僅43萬，債務則高達1467萬元。

根據監察院199期廉政專刊，陳吉仲與配偶共同申報 183萬9584元存款，保險463萬8865元，基隆有一筆土地、一筆建物，債務為 52萬7235元。

邱太三與配偶共同申報1668萬5941 元存款、有價證券3210萬8860 元，保險達3401萬0438元。珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產總價額39萬8643 元、保險達3401萬0438元，5筆土地，1筆位於台北、4筆位於台中，另有4筆台北市建物。

唐鳳申報存款43萬163元，相較上次申報34萬8080元，多了8萬餘元，債務則有1467萬321元，用於購置不動產、周轉金，土地、建物各1筆，坐落於新北市新店區。保險、債券及有價證券則是空白。

唐鳳另外備註，「本人於 2022 年開設虛擬資產帳戶及持有 Non-Fungible Tokens (NFTs)，係為開發分散式運算系統，並非理財之用。 上開虛擬資產（含 audreyt.eth、audreyt.tez 等 NFTs）其取得價格於申報日合計，未達『其他具有相當價值之財產』20 萬之申報標準。」