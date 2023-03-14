主計總處13日預估，今年CPI（消費者物價指數）恐怕將維持在2％上下，國內通膨壓力居高不下。對此，台北市議員游淑慧今（14）日在臉書指出，不但CPI已經連續兩年突破通膨警戒線2%，2月的重要民生物資CPI更達到5.54%！我們缺的根本已經不是蛋了，「而是錢」。

游淑慧提到，馬政府執政時，曾因「油電雙漲」被批得滿頭包。但現在除了「水電雙漲」以外，房價漲、物價也漲，大漲價時代來臨。她質疑，國民黨執政油電雙漲，民進黨瘋狂批評；民進黨執政，萬物齊漲，當初批評的人卻默不作聲，甚至是綠朝官員，側翼網軍民代還拚命講洗地幹話，嘲諷民眾當前是經濟最好的時代。這是缺錢？還是缺腦。

游淑慧諷刺，在民進黨口中，電價漲應該，台電說歐美日韓漲更多，我們沒有缺電只是停電。蛋價漲也應該，綠側翼說美國蛋價漲還限購，我們沒有缺蛋，只是蛋價漲了。游強調，或許萬物齊漲不是真正的問題，問題在於我們薪水漲的不夠多。「所以我們缺的不是蛋，而是錢。民生的痛苦，漸漸麻痺，但心中的火，只會越燒越旺。」