第13屆台北雙年展正式公布展覽主題「小世界」。繼前兩屆探討生態議題及人與非人世界的交互作用，本屆主題探討個人日常生活中，被世界不斷變化的演算法所調節的感官體驗及內在焦慮。

本屆策展團隊周安曼（Freya Chou）、穆柏安（Brian Kuan Wood）以及莉姆．夏迪德（Reem Shadid）分享展覽概念時指出：「無論你過去幾年經歷了怎樣地獄般的生活，你多半都感覺且見證事物起始與結束的難以捉摸。你可能已經跑到最近的避難所尋求庇護，卻發現自己身邊在一個由攝影機和螢幕組成的萎縮艙體中，接受視覺轟炸且精疲力盡。」

透過「小世界」的命題，第13屆台北雙年展希望把北美館變成一個聆聽、聚集、即興創作的空間，在其中能探索各種方式，以感知和駕馭我們近期所學、關於真正想要生活為何的經驗教訓。北美館館長王俊傑認為本屆為台北雙年展開闢了另一條道路：「它看似以輕巧的方式觸及當代社會所面臨的問題，但同時又深切詰問當時間和空間條件不斷被重新定義時，人們如何定位自己。」

展覽將展開音樂和電影所捕捉的壓縮時間，並回放我們被錄放機器吞噬的親密生活，邀請參與者識別私密的庇護所並擁抱它；打破緊繃局勢並翻轉既有尺度、價值觀和測量單位。策展團隊希望藉此「問問我們如何將自動化的威脅性聲響轉譯成音樂，如何探索我們腳下大地的未知力量，這可能會為一種新的、更抒情的生命和創造提供可能性。」呼籲人們消除因長期不信任而越加了無生氣的體制疲態，並重拾對衝突和災難的清晰感。