為配合機捷A22老街溪站穩定性測試作業，桃園大眾捷運公司今表示，3月20日起將微調全線列車時刻表，同時也為營運通車的順暢性及安全性做好準備，提醒乘客在搭車前，可上網查詢桃捷官網最新時刻表，以免因調整而錯過列車班次。

桃捷說明，這次機捷時刻表微調受影響較大的車站有「A1站到A13站的早上6時至7時部分班次」以及「A18站至A21站的全日班次」，列車調整時間大約1分鐘左右，提醒乘客多加注意。