香港信報報導，恒指開盤跌171點，報19,524，跌幅曾收窄至56點，最高至19,639，一度大跌502點，最低至19,193，創去年12月21日以來低位，臨近中午跌幅收窄，險守百天線收盤。

恒指半日收盤跌360點或1.8％，報19,335，國指收報6,470，跌120點或1.8％，科指收挫2.1％，收3,809點。大盤半日成交額為696.66億港幣。

藍籌整體受壓，友邦半日挫3.7％，平保降2.1％，中移動跌1％，中石油降3.8％，中芯逆市升4％，為表現最佳藍籌。