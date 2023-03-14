香港信報報導，恒指開盤跌171點，報19,524，跌幅曾收窄至56點，最高至19,639，一度大跌502點，最低至19,193，創去年12月21日以來低位，臨近中午跌幅收窄，險守百天線收盤。
恒指半日收盤跌360點或1.8％，報19,335，國指收報6,470，跌120點或1.8％，科指收挫2.1％，收3,809點。大盤半日成交額為696.66億港幣。
藍籌整體受壓，友邦半日挫3.7％，平保降2.1％，中移動跌1％，中石油降3.8％，中芯逆市升4％，為表現最佳藍籌。
港股13日彈376點後，14日重拾弱勢，一度插逾500點，險守百天線（現處19,312）。
香港信報報導，恒指開盤跌171點，報19,524，跌幅曾收窄至56點，最高至19,639，一度大跌502點，最低至19,193，創去年12月21日以來低位，臨近中午跌幅收窄，險守百天線收盤。
恒指半日收盤跌360點或1.8％，報19,335，國指收報6,470，跌120點或1.8％，科指收挫2.1％，收3,809點。大盤半日成交額為696.66億港幣。
藍籌整體受壓，友邦半日挫3.7％，平保降2.1％，中移動跌1％，中石油降3.8％，中芯逆市升4％，為表現最佳藍籌。
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