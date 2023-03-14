每個人面對感情的態度不同，有些人恨不得昭告天下，藉此宣示主權，不過運勢網站《摘星工廠》點名5星座最怕戀情見光死，談個戀愛總是偷偷摸摸，把旁人蒙在鼓裡。

▍TOP5：雙子座

雙子座的人聰明絕頂、反應快，經常將甜言蜜語掛在嘴邊，喜歡沉浸在愛情的漩渦中，堪稱戀愛達人，不過也因為情史豐富，給外界薄情的印象。雙子座隱藏戀情的主因其實是方便自己在外跟其他心儀對象約會，掩飾劈腿的事實。

▍TOP4：天蠍座

天蠍座個性外冷內熱，談戀愛就像火山噴發一樣炙熱，一般情況下他們並不會選擇隱瞞戀情，而是昭告天下，宣示主權。除非萬不得已，才會轉為地下情，像是辦公室戀情，或是有年齡差距等，屆時天蠍會極盡所能地低調，甚至做到滴水不漏，直到他願意公開那一刻。

▍TOP3：巨蟹座

巨蟹座相當純情，經常幻想擁有一段至死不渝的感情，甚至為了避免戀情見光死，他們特別擅長找理由搪塞他人，就算約會時被撞見，他們也有千百種理由說服對方，自己跟另一半只是巧遇，彼此之間沒有任何曖昧情愫。

▍TOP2：摩羯座

摩羯座對愛情相當認真，為了保護戀情，他們的隱藏功力也是不容小覷，面對外人的質疑，他們會一路否認到底，就算被別人抓包，也打死不認，如果這樣還不能躲開風波，摩羯座就會直接避開對方，直到風頭過去再說。

▍TOP1：天秤座

天秤座是愛情的擁護者，為了不讓戀情見光死，他們可說是模糊焦點的高手，會事先準備好幾套說詞，當被抓包時不但能夠應對如流，還可以轉移焦點迴避掉許多問題，面對不利於自己的話題也不會正面給予回應，總是可以很順利地掩飾戀情。