蔣偉文。（品牌提供）

蔣偉文今（14日）出席《德國拜雅 Beyerdynamic》耳機活動，今天白色情人節，也是他的51歲生日，他說現在崇尚小生活，沒想過要辦生日會，打算今晚買兩個生日蛋糕，先到爸媽家唱生日快樂歌，感謝媽媽辛苦生下他。之後再回家跟2個兒子一起度過，「我生日不重要啦，主要是小孩說想吃蛋糕」，生日願望部分，他說最重要的就是家人身體健康。

熱愛音樂的蔣偉文，近年對韓團頗有研究，4年前還到桃園欣賞BLACKPINK演唱會，今談到這趟追星活動，他露出欣喜表情，「我那時有抽到僅1000名的彩排，我一開始還想說我要hold住，結果大家尖叫我就跟著叫，真的快昏倒，那次真的是我的巔峰。」現場只有他一個大叔粉絲？他笑說：「我旁邊還有一個看起來像和尚的人，頂著光頭，頭上還有戒疤，我就想說那我尖叫應該也還好吧！」他日前也參加ITZY演唱會，會後的擊掌讓他緊張的仿佛像是要去搭雲霄飛車。

只追女團嗎？蔣偉文笑說在老婆面前不能說只喜歡女團，「我也很喜歡BTS、Rain，我去年最常聽的第一名就是Rain跟王嘉爾，結果今年第一二名變成黃氏兄弟，因為我兒子他們都說要聽，還要求要用黃氏兄弟的歌叫他們起床」，他說老婆知道後也虧他，真的失去自我了。

談到今年的計畫，蔣偉文說希望接到新戲，在戲劇上有不同的發展，「以前太年輕沒有好好揣摩，看以前演的作品會覺得有點可惜，在演藝圈這麼多年，什麼經歷都有，想讓自己有更好的表現」，他說最想挑戰美式情境喜劇，因為能逗人笑是一件很開心的事。

提到耳機，蔣偉文開心分享表示不敢稱發燒友啦，但對音質我很挑剔，從家裡到車上只要跟聲音相關的，我都很堅持要求，還被好友笑稱我超級龜毛，喜歡聽韓國的流行潮音樂K-pop，人聲與重低音為精華，因此音場的立體臨場感超重要，我喜歡沉浸在震撼破表的情境中，我是重度耳機使用者，一整天生活都離不開耳機，配戴耳機舒適與否，隔音效果，電池續航力，音質立體質感層次，都是我在意的選項，提到優質耳機，喜愛料理的蔣偉文妙喻如同吃一道可口的料理，其中必定有著各種香味，而不是只有一種味道，好的耳機則有聲音的層次分明與穿透感，聽得到音樂發出的各種特色，讓心情抒壓。